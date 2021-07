Eine Gemeinde leistet Widerstand

Was verbindet einen EU-Kommissar, australische Kleinanleger und die Bewohner der spanischen UNESCO-Welterbe-Stadt Cáceres? Das Element Lithium, das vor den Toren der Stadt im Erdboden vorkommt. Maros Sefcovic, EU-Kommissar für Interinstitutionelle Beziehungen und Vorausschau, will in Europa aus dem Nichts eine vollständige Akku- und Baterieindustrie vom Rohstoff bis zum Endprodukt aufbauen. Derzeit dominieren China und Südkorea die Herstellung von Lithiumionenbatterien für Elektroautos und Energiespeicher. Da andere Technologien wie etwa Festkörperakkus, auch Feststoffbatterien genannt, noch nicht marktreif sind, wird Lithium in der kommenden Dekade ein zentraler Rohstoff sein, um die Klimaziele zu erreichen. Damit die europäische Industrie gegenüber dem Wettbewerb aus Asien und Nordamerika nicht ins Hintertreffen gerät, verfolgt auch die EU eine Rohstoffstrategie. In ihren ehrgeizigen Plänen spielte Lithium aus Cáceres bis vor kurzem noch eine tragende R...