Materialistische Gegenentwürfe

Das Schwerpunktthema der neuesten Ausgabe der Zeitschrift Z ist die »Kritik des Intersektionalismus«. Mit acht Beiträgen greifen die Autorinnen und Autoren mit unterschiedlichen Schwerpunkten damit in eine Debatte ein, die in den vergangenen Jahren große Teile der akademischen Linken beschäftigt hat.

Ein Einführungsbeitrag gibt einen Überblick über die Kritik am Konzept der Intersektionalität, in dessen Mittelpunkt die Idee stehe, Herrschafts- und Diskriminierungsverhältnisse (Geschlecht, Klasse, »Rasse«) als gleichrangig anzusehen und dabei den Fokus auf Aspekte der persönlichen Erfahrung, verstanden als »Identität«, zu legen. Mit diesem Konzept würden Ungleichheitsverhältnisse und ihre Überschneidung beschrieben, aber nicht erklärt (Christin Bernhold/John Lütten/Felix Eckert ). Heute werde der Terminus in einer Weise verwendet, der die zentrale Bedeutung von Klasse bei der Bestimmung der Bedingungen für einen Erfolg verschiedener Kämpfe verkenne (Victor ...