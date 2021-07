Das Tier im Menschen

16 Milliarden Gehirnzellen hat der Mensch. Das größte und schwerste Gehirn aller Lebewesen bringt aber der Pottwal auf die Waage. Und das Spitzhörnchen hat mit 3,8 Prozent Hirnanteil am meisten Köpfchen im Verhältnis zum Körpergewicht. In einer anekdotischen Naturdoku schaut die australische Regisseurin Anja Taylor, wieso trotzdem nicht Pottwale oder Spitzhörnchen den Planeten dominieren. Es laufen nacheinander die zwei Teile »Köpfchen, Kraft und Körper« sowie »Lieben, Leben und Sterben«. AU 2020.

Arte, 17.50 Uhr

Der Wilde

Regisseur Laszlo Benedek inszeniert die Geschichte einer Bikergang, die in eine verschlafene kalifornische Kleinstadt einfällt und sie zur Partyzone macht. Marlon Brando ist in dem Film als Motorradrowdy Johnny Strabler zu sehen, der sich in Kathie (Ma...