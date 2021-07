Zum Inhalt dieser Ausgabe | One Nation Under God Vorabdruck. Fleisch vom Fleische der Besitzenden und Mächtigen: Christlicher Nationalismus in den Vereinigten Staaten Holger Wendt Dieser Tage erscheint die neue Ausgabe der Marxistischen Blätter mit dem Titelthema »Dem (Neo-)Faschismus auf der Spur«. Das Heft kann beim Neue-Impulse-Verlag bezogen werden. Der nachfolgende Text ist die gekürzte Fassung eines Beitrags aus dieser Ausgabe. Wir danken dem Verlag für die freundliche Genehmigung zum Vorabdruck. (jW) Die Verbreitung stark irrationaler Positionen im US-amerikanischen Christentum steht in scharfem Kontrast zum lange gepflegten Bild der liberalen Supermacht. Während Religiosität an sich als ehrenwert erschien, wurde religiöser Wahn als Merkmal isolierter Randgruppen abgetan und entsprechend belächelt. Erst seit dem Ende der Präsidentschaft Donald Trumps dämmert es selbst der deutschen Presse, dass hier ein politisch hochwirksames Massenphänomen existiert. Ob es um das bösartige Wirken von Geistern und Dämonen geht, um n...

