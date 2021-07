Späte Einsicht

Eines Tages hörte Herr Groll von einem Freund eine seltsame Geschichte: Sechs Monate nach dem Kriegsende in Europa, im November 1945, besuchte eine sowjetische Fußballmannschaft England. Groß war das Geheimnis um die Spielstärke der Moskauer, die UdSSR war in der Zwischenkriegszeit nicht nur politisch, sondern auch sportlich isoliert gewesen. Niemand im Westen hatte je eine sowjetische Spitzenmannschaft am Werk gesehen. Großbritannien hingegen, das Mutterland des Fußballs, hatte von der Teilnahme an den ersten drei Weltmeisterschaften, die in den Jahren 1930 bis 1938 stattgefunden hatten, abgesehen. Nur wer im Hampden Park in Glasgow und im Wembley-Stadium in London siegte, war in den Augen der Briten weltmeisterlich. Und es waren immer die Schotten und die Engländer gewesen, die als Sieger vom Platz gingen.

Der englische Fußball glaubte sich nach wie vor allen anderen Nationen überlegen. Tatsächlich war er aber in Spielanlage und Trainingsmethoden veralte...