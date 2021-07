»Aus guten Familien«

In der lombardischen Hauptstadt Mailand und in Triest hat die Abteilung für allgemeine Ermittlungen und Sonderoperationen (DIGOS) der italienischen Polizei in der vergangenen Woche »eine nazifaschistische Organisation« zerschlagen. Vier junge Männer wurden festgenommen, sie sollen Mitglieder der »Avanguardia Rivoluzionaria« (AR) gewesen sein, wie ANSA am Donnerstag berichtete. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur wollten sie US-amerikanischen rassistischen Gruppen nacheifern.

Ihnen wird unter anderem vorgeworfen, »zu Gewalt und Diskriminierung gegen Angehörige anderer Nationalitäten und ethnischer Gruppen« aufgerufen zu haben. Zur »Errichtung einer neuen Weltordnung« wollte die Organisation das »absolute Chaos« schaffen, um die Ankunft eines »Diktators« zu begünstigen. Dazu waren, so ANSA, »gewaltsame Einschüchterungsaktionen« in sozialen Zentren und Angriffe auf Personen ausländischer Herkunft und muslimischer Religion geplant.

Laut den Ermittlern sei b...