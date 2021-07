Zum Inhalt dieser Ausgabe | Consuewella Africa: Presente! Mumia Abu-Jamal Für viele ist der Name Consuewella Africa nur einer von vielen der Familie der Africas. Er ist austauschbar, denn wie sollte jemand die einzelnen Mitglieder der Move-Familie kennen, wenn er keine Zeit mit ihr verbracht hat? Consuewella, von ihren Move-Brüdern und -Schwestern Swella genannt, war eine Frau, die Stärke und Zuversicht ausstrahlte. Meine Erinnerungen an sie bringen mich sowohl zum Lachen als auch zum Nachdenken. Einmal, als ich in einem Bus die Powelton Avenue hinunterfuhr, sah ich Consuewella, wie sie sich, umgeben von Kindern, vor dem Move-Gemeinschaftshaus in der Sommerhitze sonnte. Ich schnappte mir schnell meine Kamera und machte ein Foto, woraufhin sie sich wütend auf mich stürzte und meine Aufdringlichkeit verfluchte. Später habe ich sie mehrmals interviewt. Eines dieser Gespräche sticht besonders hervor, aber weniger wegen meiner Frage, an die ich mich ehrlich gesagt nicht mehr erinnern kann, als vielmehr wegen ihrer Antwort. Als Consuew...

