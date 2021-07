Gegründet 1947 Sa. / So., 3. / 4. Juli 2021, Nr. 151

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Ensalada Valenciana Maxi Wunder »Politisch voll inkorrekt, die Welt der Küche.« Roswitha zerrupft einen Kopfsalat für unser Mittagessen. »Der Auflauf, der Kuchen, der Schweinebraten. Alles männlich.« – »Ja, aber die Pasta, die Pizza, die Minestrone«, entgegne ich als Italien-Kennerin. »Alles weiblich.« Rossi lässt sich nicht beirren: »Allein die Produktionsmittel im Deutschen: der Herd, der Ofen, der Gaskocher!« – »Äh … Die Mikrowelle, die … Warm-halte-platte …«, stammele ich. »Und dann noch die Soße, die Suppe, die Grütze …« – »Ach was, Soße und Grütze. Allein dein Holzfällersteak letztens«, beharrt Roswitha. »Ein generisches Maskulinum: der Holzfäller. Als ob Bäumefällen ein Männerberuf wäre!« Sie packt mir eine Knoblauchzehe aufs Brett: »Hier, schäl mal.« Toll! Als ob Küchenhilfe ein Frauenberuf wäre! »Udoooo!« rufe ich aus der Küchentür. Der kann auch mal was tun. »Keine Chance, Maxi, Udo ist bei seiner Fortbildung.« Ich grüble: Steht in den Stellenanzeigen nicht immer, wir suchen zu...

