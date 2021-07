Gegründet 1947 Sa. / So., 3. / 4. Juli 2021, Nr. 151

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Als die Touristen nicht mehr kamen Indonesiens beliebtes Reiseziel Bali am Boden. Mit der Pandemie ist der wichtigste Wirtschaftszweig weggebrochen. Ein Abstieg in Bildern Frischa Aswarini Kuta auf der indonesischen Insel Bali war nie so ruhig. Sein berühmter Strand, meist belebt von Touristen und einheimischen Beschäftigten ist leer. Der Sound der Wellen ist kristallklar zu vernehmen, die Bars, Cafés und Klubs mit ihrer lauten Tanzmusik sind nicht mehr offen. Der Verkehr ist ebenso zum Stillstand gekommen, es gibt keine Taxis mehr, die am Rande der normalerweise chaotischen Straßen stehen. Streunende Hunde und Sicherheitskräfte sind meist die einzigen, die sich seit Ausbruch der Pandemie draußen aufhalten. Unheimliche Stille umgibt auch Seminyak, Jimbaran und Ubud, andere Touristenhotspots auf Bali. Nahezu alle Hotels haben ihre Türen für Gäste geschlossen, die Mehrheit der Geschäfte und Läden sind außer Betrieb. Einige Restaurants versuchen zu überleben, indem sie Essen abholen lassen oder auslief...

Artikel-Länge: 2562 Zeichen

