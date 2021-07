Wer verhetzt die Völker?

Am 28. Juni 1914 erschoss ein Attentäter in Sarajevo das Thronfolgerehepaar Österreich-Ungarns. Wien nahm das zum Vorwand, Serbien mit Krieg zu drohen. Kaiser Wilhelm II. drängte, ernst zu machen, Russland kündigte militärische Hilfe für Serbien an und wurde von Frankreich darin unterstützt. Die Herrschenden der vier Großmächte entfachten in ihren Ländern übelste nationalistische Hetze. Mitten in der Krise fand in Frankreich eine Friedenskundgebung mit Karl Liebknecht statt. Ein Auszug aus einem Zeitungsbericht:

Bei herrlichem Sonnenschein fand gestern in Condé sur l’Escaut (Nordfrankreich) eine Friedensversammlung statt, der mehr als 20.000 Arbeiter aus der ganzen Umgegend mit zahlreichen roten Fahnen und Musikkorps beiwohnten. Karl Liebknecht hatte seine Anwesenheit zugesagt, und das genügte, um dieses sonst so ruhige Plätzchen Condé sur l’Escaut, das kaum 4.000 Einwohner zählt, in einen Wallfahrtsort zu verwandeln, der – wie mir von verschiedenen Seiten...