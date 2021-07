Bob’s Burgers

Die Zeichentrick-Sitcom um den als Kleinunternehmer erfolglosen Boulettenbrater Bob und seine Familie zeichnet sich durch unironische Progressivität aus. »Bob’s Burgers« ist harmlos und hat die ganze Familie als Zielgruppe, punktet aber meist mit Komik und wirkt selten platt. U. a. ist die Episode »Eine Frage der Helden« (2017) zu sehen, mit einem in der Grundschule nachgestellten Gerichtsprozess um Joghurtdiebstahl im Lehrerzimmer. Danach gibt es weitere Folgen.

Comedy Central, Sa., 11.25 Uhr

Abenteuer Ernte

Die Bauern in Niedersachsen sind mit ihren Schweinemastanlagen zwar gewaltige Gülleproduzenten, aber in diesem Film soll es wohl keine Schuldzuschreibungen in diese Richtung geben. Statt dessen geht es um die Nöte und Sorgen der gesamten regionalen Agrarwirtschaf...