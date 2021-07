Käserei Kathrin Schmidt

Es kann nicht jeder Fjodor M. Dostojewskij, Brigitte Kronauer oder auch nur Stefan Gärtner heißen, und »Kathrin Schmidt« ist ein so guter Name wie alle anderen auch; aber ist die Feststellung zulässig, die Schriftstellerin Kathrin Schmidt dichte gerade so, wie sie heißt? »es ist zu ende. in gewissem sinne ganz ausgestanden, das ding / mit den kindern, die sich aus deinem körper stanzten. / sicher, da bleiben löcher, wo sie einst steckten, / als sie noch nicht mit dem knüppelchen knallen / und knülle ins bett fallen konnten. als sie in deinem wasser / schwammen, bewusstseinsschweblingen gleich, / und von nachtniere zu morgenmund wanderten / im ohnelicht«, und darum hieß (oder nannte sich) Paul Celan nicht Kathrin Schmidt: wegen der von nachtniere zum morgenmund wandernden bewusstseinsschweblinge, die sich, Sachen gibt’s, aus dem Uterus stanzen.

»Claudia weiß um die Härte von Depressionen« – auch derlei (aus dem Roman »Kapoks Schwestern«) klingt nach Kathrin...