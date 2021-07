Gegründet 1947 Sa. / So., 3. / 4. Juli 2021, Nr. 151

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Indigene auf den Barrikaden Brasilien: Proteste im ganzen Land gegen »Gesetz des Todes«. Ausverkauf von Schutzgebieten droht Norbert Suchanek, Rio de Janeiro Die seit über zwei Wochen anhaltenden Proteste indigener Völker gegen einen Gesetzentwurf haben sich auf ganz Brasilien ausgeweitet. Indigene Gruppen demonstrieren seit mehr als zwei Wochen in den Hauptstädten mehrerer Bundesstaaten und blockieren wichtige Straßen im ganzen Land. Der als »Gesetz des Todes« bezeichnete Entwurf würde indigene Stammesgebiete dem Agro- und Bergbaubusiness ausliefern und sogar die Aufhebung von bereits gesetzlich anerkannten Reservationen ermöglichen. 40 mehrheitlich den rechten Parteien angehörende Abgeordnete der Verfassungs-, Justiz- und Staatsbürgerschaftskommission stimmten am Donnerstag vergangener Woche für den Entwurf PL 490/2007. Lediglich 21 Abgeordnete des mehrheitlich linken Parteienspektrums, inklusive der Arbeiterpartei PT, stimmten dagegen. Der Vorschlag war 2007 während der Regierung Lula da Silva vom 2013 verstorbenen Agrob...

