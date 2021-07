Zementierte Rollenverteilung

Überraschend ist das nicht: Die Coronakrise trifft berufstätige Frauen besonders hart, jedenfalls härter als Männer. Zumal, wenn sie Mütter sind, möglicherweise alleinstehend und prekär beschäftigt. Zu diesem Schluss kommt eine aktuelle Studie der Universität Mannheim, der Northwestern University und der University California of San Diego, über die jüngst der deutsche Nachrichtensender NTV berichtete. Die Autoren kennen die Gründe: »In anderen Rezessionen wie der Finanzkrise 2008 waren eher Sektoren wie das Baugewerbe oder die Industrieproduktion stark betroffen. Und in diesen Sektoren arbeiten überwiegend Männer«, erklärte David Koll, Forscher an der Mannheimer Uni und einer der Autoren der Studie gegenüber dem Sender.

Nun gibt es eine Verschiebung. In der gegenwärtigen Situation seien weitere Wirtschaftssektoren teils extrem krisenanfällig, das Gastgewerbe und die Tourismusbranche etwa. »Diese Berufe sind oftmals kontaktintensiv und haben einen höheren F...