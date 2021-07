Vor großen Herausforderungen

In Zeiten, in denen Homo- und Bisexuelle sowie trans- und intergeschlechtliche Menschen wieder zunehmend zur politischen Projektions­fläche und zum Spielball für die politische Rechte und Linke werden, ist eine Rückbesinnung auf gemeinsame Forderungen und Werte unabdingbar.

Während die Bewegung in der Bundesrepublik vor allem im Rahmen der Demonstrationen und Paraden anlässlich des Christopher Street Days (CSD) auf sich und ihre Forderungen aufmerksam macht, wurde der Juni international als »Pride Month« deklariert, an dem vermeintliche sexuelle Minderheiten für ihre Akzeptanz und für gleiche Rechte auf die Straße gehen.

Seinen Ursprung hat der CSD im Jahr 1969. Damals, in den frühen Morgenstunden des 28. Juni, hatten sich Schwule, Lesben und Dragqueens gegen eine Serie brutaler Übergriffe durch die Polizei gewehrt. Infolge einer Reihe von Angriffen der Beamten auf die in der New Yorker Christopher Street gelegene Bar »Stonewall Inn« kam es zu heftigen Stra...