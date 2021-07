Jetzt und nie wieder

Annalena Baerbock ist unter die Schriftsteller gegangen. Im Unterschied zu ihren Influenzer*innen Kolleg*innen, wie beispielsweise Silly Lisha & Lou, die Berlin am Rhein vermuten und mit Dreißig Autobiographien ihres bewegten Lebens verfassen, schreibt Baerbock in ihrem Werk »Jetzt. Wie wir unser Land erneuern« über Gott und die Welt und darüber, wie die Grünen alles besser machen werden. Das Buch stieß auf reges Interesse beim Publikum und kletterte in der Spiegel-Bestsellerliste schnell auf Rang 14.

Fairnesshalber muss man zugeben: Literarisch ist das Werk nicht viel schlech...