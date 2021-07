Über Minsk nach Moskau

Eine Woche nach dem EU-Gipfel und seinen Sanktionsbeschlüssen gegen Belarus wird klar, was Brüssel vorhat. Litauische und belarussische Medien berichteten, die »Strafmaßnahmen« seien auf den ersten Blick weniger »streng« als von politischer Seite angekündigt. So seien zum Beispiel die Restriktionen gegen das wichtigste Exportgut von Belarus, Kunstdünger, differenziert ausgefallen.

Der Rohstoff für den Dünger, Kali, wird bei der Staatsfirma Belaruskali in Soligorsk südwestlich von Minsk gewonnen, und sein Export in verschiedenen Konzentrationsstufen generiert für die belarussische Regierung etwa 20 Prozent ihrer Valutaeinnahmen. Der Großteil des Exports läuft über den litauischen Hafen Klaipeda, an dem Belaruskali einen Anteil von 30 Prozent erworben hat. Die Hafengesellschaft von Klaipeda erklärte bereits, der Ausfall des Kaliexports werde keinen großen ökonomischen Schaden anrichten; russische Analysen sind da skeptischer, sie sprechen davon, dass der Kal...