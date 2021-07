Conte abserviert

Der Gründer der »Fünf-Sterne-Bewegung« (M5S), Giuseppe Grillo, hat das seit vier Monaten andauernde Tauziehen um die Ernennung des italienischen Expremiers Giuseppe Conte zum Chef der Bewegung beendet und »den Bruch« vollzogen. Zwar gäbe es, wie die staatliche Nachrichtenagentur ANSA berichtete, in den M5S-Fraktionen von Senat und Abgeordnetenkammer Versuche »einer Synthese der Vermittlung«, und der amtierende »Sterne«-Chef Vito Crimi lehne Grillos Vorgehen ab, aber Chancen werden dem kaum eingeräumt. Zumal Conte inzwischen mit der Ankündigung »Mein politisches Projekt wird nicht in der Schublade bleiben!« bereits erwäge, eine eigene Partei zu gründen, so die linke Tageszeitung Il Manifesto.

In den vorangegangenen Monaten hatte der frühere Komiker Grillo Conte als fähigen Politiker umworben, der M5S aus der schweren Krise führen sollte. Davon zeugte, dass die Bewegung von 32 Prozent Wählerstimmen im März 2018 im Ergebnis ihrer Regierung mit der faschistis...