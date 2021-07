Zum Inhalt dieser Ausgabe | 15 Monate ohne Bewährung Südafrikas Verfassungsgericht verurteilt Expräsident Zuma zu Haftstrafe Christian Selz, Kapstadt Südafrikas ehemaliger Staatschef Jacob Zuma muss ins Gefängnis. Das Verfassungsgericht des Landes verurteilte den 79jährigen am Dienstag wegen Missachtung des Gerichts zu einer 15monatigen Haftstrafe, die es ausdrücklich nicht zur Bewährung aussetzen wollte. Zuma hat zudem keine Möglichkeit, Berufung einzulegen. Der einstige Freiheitskämpfer, der von 2009 bis 2018 Präsident Südafrikas war, muss sich nun innerhalb von fünf Tagen den Behörden stellen. Kommt er dem nicht nach, sind Polizeiminister Bheki Cele und Polizeichef Khehla Sitole angewiesen, die nötigen Schritte einzuleiten. Zuma selbst äußerte sich bisher nicht zu dem Urteil. Sein Sprecher Mzwanele Manyi erklärte gegenüber dem Nachrichtensender ENCA jedoch am Dienstag, er denke, Zuma sei »schockiert«, da das Urteil »verfassungswidrig« wäre. Manyi verwies darauf, dass zwei der neun Richter für eine Bewährungsstrafe plädiert hatten, da die Dringlichkeit des Falles die Fairness des Verfahrens eingeschrä...

