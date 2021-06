Planet Wissen

Was tun gegen Fake News und Hetze im Netz?

Fake News gab es schon immer. In unseren digitalen Zeiten mit ihren sozialen Medien und anderen Gimmicks verbreiten sie sich allerdings schneller und weiter als jemals zuvor. In ihrer Sendung gehen Dennis Wilms und Birgit Klaus der Frage nach, wie man Fake News erkennt und was man dagegen tun kann. BRD 2019.

SWR und WDR, 10.55 Uhr

Kuba

Das grüne Herz der Karibik

Laut Umweltschutzorganisation WWF ist Kuba das Land mit der »höchsten Nachhaltigkeit« der Welt. Der sozialistische Inselstaat setzt unter anderem auf Bioanbau statt Pestizidregen und bietet zahlreichen Tierarten, die anderswo schon längst ausgestorben sind, eine Heimstatt. Eine Bedrohung für die einzigartige Fauna und Flora der Insel könnte...