Ammenmärchen des Westens

In der jungen Welt vom 15. Juni wurde an dieser Stelle ein Beitrag von Renate Dillmann mit Überlegungen zur chinesischen Coronapolitik veröffentlicht, der sowohl Zustimmung als auch Kritik hervorgerufen hat. Die ausführlichste Replik, die uns erreichte und die wir im folgenden dokumentieren, stammt von Wolfram Elsner. Auf einen wissenschaftlichen Quellenapparat wird aus Platzgründen verzichtet, eine ausführlichere Chronologie der Virusausbreitung und der Virusbekämpfung in China mit Belegen findet sich in Elsners Buch »Die Zeitenwende. China, USA und Europa ›nach Corona‹«, erschienen im April 2021 bei Papyrossa. (jW)

Der Beitrag von Renate Dillmann gehört zwar zu den inzwischen nur noch etwa fünf Prozent des »Lesestoffs« im Westen, der sich eine objektive, rationale und redlich-suchende Haltung zu China bewahrt hat und für China-Kenner und ernsthaft China-I...