Viel Feind’, viel Ehr’

Ein auf Grund gelaufener Tanker vor Sizilien. Leckgeschlagen und in Schieflage geraten. Als Symbol für ein untergehendes Europa, eine sich auflösende Zivilisation. Ein Bild, düster und metaphorisch wie aus einem Pasolini-Film. Schon 1959 hatte sich Pier Paolo Pasolini in seinen Fiat Millecento gesetzt und die italienische Küste umrundet. Die Veränderungen, die sich aus Industrialisierung und Landflucht ergaben, dokumentierte er in einem Reisebericht.

Fast 60 Jahre später wiederholt Pepe Danquart diesen Trip. Er begibt sich auf Pasolinis Spuren und porträtiert so das heutige Italien. Die Menschen, die im Film zu Wort kommen, trifft er zufällig auf der Straße. Sie alle kennen ihren Pasolini, der in Italien Kultstatus besitzt. Und dass, obwohl sein letzter Film 1975 in...