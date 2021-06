Kriegsverbrecher faktisch rehabilitiert

Vergisst Europa seine Geschichte? Diese Frage muss man sich ernsthaft stellen, wenn man die Vorgänge in der belgischen Gemeinde Zedelgem (Westflandern) betrachtet. Hier befand sich nach der Befreiung des Landes von der deutschen Besatzung 1945 ein britisches Kriegsgefangenenlager, in dem Angehörige der 15. und 19. Waffen-SS-Division untergebracht waren, unter ihnen lettische Freiwillige der SS-Verbände. Dass dort Grabsteine für vor Ort Verstorbene stehen, mag für die individuelle Trauer um Angehörige akzeptabel sein. Aber vor kurzer Zeit wurde dort auch ein »Ehrenmal« für die lettischen SS-Freiwilligen in Form eines Bienenkorbs errichtet (eine Adaption des Ortsnamens), an dem Veteranen der SS-Verbände und ihre Anhänger sich zu Gedenkaktionen versammeln.

Mit einem solchen Denkmal werden in geschichtsrevisionistischer Manier Kollaborateur...