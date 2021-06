Keine »Stunde null«

Der Sachverständige Nicholas Courtman konstatierte in seiner Stellungnahme zur Anhörung des Bundestagsinnenausschusses zum Gesetzentwurf zur Änderung des Staatsangehörigkeitsrechts am 7. ­Juni: »Die Geschichte der Regelung der staatsangehörigkeitsrechtlichen Belange von NS-Verfolgten und deren Nachfahren ist kein ruhmreiches Blatt in der Geschichte der Bundesrepublik.« Viele der gravierendsten Missstände in diesem Bereich ließen sich auf die Entscheidungen unverkennbar antisemitisch handelnder Ministerialbeamter sowie Politikerinnen und Politiker in den 1950er Jahren zurückführen.

Durch die Novelle des Staatsangehörigkeitsgesetzes erhalten einen Einbürgerungsanspruch nun auch Nachfahren von Juden, Sinti und Roma, die ihren ständigen Wohnsitz im »Dritten Reich« gehabt hatten, ohne die deutsche Staatsbürgerschaft erwerben zu können. Denn diese war unter dem Naziregime mit dem Nachweis einer »arischen« Abstammung verbunden. Viele der fast 100.000 Juden sowie ...