Außerplanetarischer Floh

Einen wunderschönen guten Morgen! Montag nacht ging in Brasilien in der Arena Pantanal von Cuiabá mit dem Spiel zwischen Bolivien und Argentinien die Gruppenphase der 47. Copa América, des ältesten Kontinentalturniers der Welt, zu Ende. Ein historisches Spiel. Lionel Messi wurde mit 148 Einsätzen im Dress der Albiceleste zum alleinigen Rekordnationalspieler der Silberländer – vor Javier Mascherano (147) und Javier Zanetti (143), heute Vizepräsident von Internazionale Milano, Roberto Ayala (114), einer der drei Assistenten von Coach Lionel Scaloni, Ángel Di María (108) und Diego Simeone (104). Sergio Agüero bestritt sein 100. Länderspiel. Das ist der Hunderterklub Argentiniens. Bleibt der Richtigkeit halber zu erwähnen, dass Messi seit seinem Debüt 2005 – einen Tag nach meinem Geburtstag – in ­Budapest gegen die Ungarn von Lothar Matthäus (nach etwa dreißig Sekunden stellte ihn ein deutscher Zahnarzt illegal vom Platz) aus den verschiedensten Gründen in üb...