Friedrichson, Sander, Potraffke

Ein Elektriker spielt einen Elektriker. So geschehen, als Ulrich Thein 1967/68 Hermann Kants Novelle »Mitten im kalten Winter« für den DFF verfilmte. Der Regisseur arbeitete damals gern mit Laien, und im damals 21jährigen Peter Friedrichson fand er einen außerordentlich talentierten Hauptdarsteller. Dessen älterer Bruder Eckart war schon seit 1955 Publikumsliebling im Kinderfernsehen, wo er als Meister Nadelöhr »Märchen schnell herbeizauberte«. Peter fand bald seinen Platz in der Schauspielerei und war ab 1970 hauptsächlich im Fernsehen in Rollen junger Männer zu sehen, deren Entwicklungsprozess er nachvollziehbar machte – besonders oft in Filmen der Reihen »Der Staatsanwalt hat das Wort« und »Polizeiruf 110« sowie in Kinderfilmen. Bei der Defa spielte er 1974 die Hauptrolle in »Am Ende der Welt« über die »Freie Republik Schwarzenberg«. Vor dreißig Jahren ging er in seine Heimatsta...