Weltraumschrott und Klimakiller

Elon Musk will bekanntlich hoch hinaus: auf den Mond, auf den Mars und was dereinst noch so alles in Reichweite zur Erde rücken mag. Bis es so weit ist, wirtschaftet der Tesla-Gründer den blauen Planeten richtig runter, zum Beispiel mit seinem Starlink-Projekt, das der Menschheit superschnelles Internet bis in die tiefsten Höhlen Afghanistans verspricht. Damit das weltumspannende Netz auch richtig schön dicht und undurchdringlich wird, will der Multimilliardär nicht weniger als 42.000 Satelliten in die Erdumlaufbahn schießen. Was man mit viel Geld und viel Macht halt so macht, um noch mehr Geld zu machen. Dabei ist das Vorhaben nicht nur ein Super-GAU für alle Astronomen, die vor lauter Geblinke am Himmelszelt bald schon keinen Stern mehr vor die Linse kriegen. Auch Kommunikationskonzerne wie Viasat, SES oder One Web sind alarmiert: Das werde »früher oder später in einem Desaster enden«.

Zitiert wird so Viasat-Vorstandsmitglied Mark Dankberg in einem Hande...