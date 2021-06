Brennende Kirchen

In Kanada sind mehrere Kirchen in Gebieten der First Nations in Flammen aufgegangen, nachdem erneut anonyme Massengräber indigener Kinder entdeckt worden waren. Am Sonnabend brannten die katholischen Kirchen St. Ann in Upper Similkameen und die Chopaka-Kirche in Lower Similkameen in der kanadischen Provinz British Columbia. Verletzt wurde niemand, die Polizei nahm Ermittlungen wegen Brandstiftung auf. Laut der BBC seien Spuren eines Brandbeschleunigers gefunden worden.

Zuletzt waren in der südwestlichen Provinz Saskatchewan vor einer Woche in einem ehemaligen sogenannten Internat für Kinder der First Nations mindestens 751 nicht gekennzeichnete Gräber gefunden worden. Die Grabstätte liegt in unmittelbarer Nähe des Geländes der Marieval Indian Residential School. Die Schule war von 1899 bis 1997 nahe Regina, der Hauptstadt Saskatchewans, in Betrieb. Am vergangenen Donnerstag erklärte Cadmus Delorme, Vorsitzender der Cowessess First Nation, auf einer Pressek...