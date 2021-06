Arme zahlen drauf

Wer in der Bundesrepublik nur ein geringes Einkommen erzielt, der zahlt überproportional viel Geld in die Sozialkassen ein. Das geht aus einer Antwort des Bundesarbeitsministeriums auf eine parlamentarische Anfrage der Fraktion Die Linke im Bundestag hervor. Die Zeitungen der Funke-Mediengruppe berichteten in den Dienstagausgaben darüber.

Personen mit einem Jahreseinkommen von bis zu 30.000 Euro verfügten demnach über 24 Prozent des Einkommens, trügen aber 36 Prozent der Sozialabgaben. »Durchschnittsverdiener« mit einem Jahreseinkommen zwischen 30.000 und 50.000 Euro verfügen dem Bericht zufolge über 23 Prozent des Einkommens und tragen 26 Prozent der Abgaben.

Wer dagegen über 70.000 Euro im Jahr verdient, trage dagegen weniger Lasten; dieser Wert markiert die Grenze, an der sich das Verhältnis umkehrt: So entfielen auf Besserverdiener mit einem Jahreseinkommen zwischen 70.000 und 110.000 Euro knapp 13 Prozent des Einkommens und elf Prozent der Sozialabgabe...