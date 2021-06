Besorgte Bürgerliche

Mit der näher rückenden Bundestagswahl geraten die rechten Parteien hierzulande zusehends unter Zugzwang, sich voneinander abzugrenzen. Nicht erst seit den antisemitischen Äußerungen des früheren Verfassungsschutzchefs Hans-Georg Maaßen und den Debatten über den neuen Vorsitzenden der »Werteunion«, Max Otte, hat die Union ihre Schwierigkeiten damit, ihr »Brandmauer gegen die AfD«-Image aufrechtzuerhalten.

Nicht nur in der Parteienlandschaft, sondern auch in der von vielen gebetsmühlenartig bemühten »Zivilgesellschaft« schweißt der gemeinsame Feind AfD zusammen. So auch in dem neu entstandenen Bündnis »Allianz gegen rechts«, bei dem sich 13 Organisationen aus ganz unterschiedlichen Bereichen mit der Bildungsstätte Anne Frank zusammengetan haben, um ein Signal gegen die mögliche staatliche Finanzierung der AfD-nahen Desiderius-Erasmus-Stiftung zu senden. Der Zusammenschluss veröffentlichte am Dienstag während einer gemeinsamen Pressekonferenz das »Manifest f...