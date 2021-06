Zum Inhalt dieser Ausgabe | Panik auslösende Beziehungen Westen reagiert mit Sanktionen auf enge Verbindungen libanesischer Politiker zu Moskau und Beijing Wiebke Diehl Nur wenige Tage nachdem am 17. Juni eine von der ehemaligen Kolonialmacht Frankreich ausgerichtete und von der UNO unterstützte Geberkonferenz der sogenannten Freunde Libanons, darunter mehrere EU-Mitgliedstaaten, Golfstaaten, Russland und China, der libanesischen Armee Nothilfen über Millionen von US-Dollar zugesagt hatte, folgten neuerliche Drohungen. Der außenpolitische Chef der EU, Josep Borrell, erklärte kurz vor Ende einer zweitägigen Reise nach Beirut am 20. Juni, man erwäge Sanktionen gegen libanesische Politiker. Er warf ihnen vor, sie würden die Bildung einer Regierung behindern. Wie libanesische Medien berichten, stellen Frankreich und die EU Vorschläge für das Einfrieren von Vermögenswerten und Einreiseverbote zusammen. Es muss davon ausgegangen werden, dass die geplanten Sanktionen nicht nach dem vorgeblichen Kriterium der Schwere von Korruptionsverbrechen verhängt werden. So hat etwa die US-Regierung im November Strafmaßnahmen gegen Gebran Ba...

Artikel-Länge: 4773 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen