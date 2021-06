Keine Haltung

Die Ergebnisse der französischen Regionalwahlen haben verschiedene harte Wahrheiten bloßgelegt. Die erste und vielleicht unangenehmste ist die, dass junge Menschen in einem der reichsten Länder des Planeten jegliches Interesse an einem »demokratischen« System verloren haben, das sich in Selbstgefälligkeit und Korruption ergeht, während sie selbst »in der Scheiße« sitzen und der größte Teil ihrer Zukunft mit ihnen. Zu fast 90 Prozent haben sie sich daher den Gang ins Wahllokal gespart.

Die zweite Wahrheit ist die, dass der neoliberale Staatschef Emmanuel Macron, dieser Inbegriff des gepflegten, kultivierten Geldmenschen, sich schwer getäuscht hat, als er glaubte, die politischen Begriffe »links« und »rechts« mit der Gründung seiner Partei »La République en Marche« (LREM) abgeschafft zu haben. Als Vertreter ...