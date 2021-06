»Frauen waren für alles zugleich zuständig«

Bei der 11. Bundesdelegiertenkonferenz des »Frauenverbandes Courage« in Berlin wurde am Wochenende die ungerechte Verteilung der Krisenlasten im Zusammenhang mit der Coronapandemie diskutiert. Wieso ist das für Ihren Verband ein Thema?

Die Krisenlast durch Corona wurde auf den Frauen abgeladen, Armut und Arbeitslosigkeit sind gewachsen. Zugleich mussten sie das ganze soziale Leben aufrechterhalten. Da muss sich strukturell einiges ändern. Zum Abschluss unserer Konferenz hieß es daher: Erkämpfen und leben wir unsere couragierten Visionen. Wir haben mit Kanzlerin Angela Merkel noch Rechnungen offen. Auch mit der ihr eventuell im Amt nachfolgenden Annalena Baerbock von Bündnis 90/Die Grünen werden wir Diskussionsstoff haben.

Wie sah die Situation von Frauen in den vergangenen Monaten aus?

Viele von ihnen waren in der Krise und im Homeoffice für alles zugleich zuständig, als Ärztinnen, Lehrerinnen etc. Statt Luftfilter in den Schulen anzubringen, kleinere Klasse...