Rechte in Richterroben

»Ist die Unabhängigkeit der Justiz in Spanien nicht gegeben?« So ist nicht etwa ein Artikel einer linksradikalen Zeitung überschrieben. Vielmehr debattierten drei namhafte Richter und Anwälte Ende Mai in Madrid über diese Frage. Organisiert hatte die Veranstaltung die »Bürgerplattform für die Unabhängigkeit der Justiz« (span. Plataforma cívica por la independencia judicial), eine Gruppe spanischer Juristen, die sich 2011 zusammengetan hatten, weil sie »besorgt über die Politisierungsspirale und den Verlust der Unabhängigkeit der spanischen Justiz« waren. Das war ein Jahr, nachdem rund 1.400 spanische Juristen ein »Manifest für die Entpolitisierung und die Unabhängigkeit der Justiz« unterschrieben hatten. Seither hat sich nicht viel geändert, und das Problem wird nicht nur in juristischen oder akademischen Kreisen diskutiert, sondern in praktisch allen Tages­zeitungen und Fernsehsendern. Insbesondere in den vergangenen Monaten war die Sache erneut großes T...