Charlie staubt Millionen ab

Im Original »The Italian Job«: Der Meisterdieb Charlie Croker, gerade wieder aus dem Gefängnis entlassen, hat es auf das richtig große Geld abgesehen. Mit Hilfe des Gangsterbosses Mr. Bridger plant er den Coup des Jahrhunderts in Turin. Mit einer Bande von Spezialisten will er Goldbarren im Wert von vier Millionen US-Dollar rauben. Mit der Mafia an den Fersen ist das allerdings kein Kinderspiel. Klassiker der späten 60er Jahre mit einer der besten Verfolgungsjagden der Filmgeschichte und dem großen Michael Caine. USA/GB 1969

Arte, 20.15 Uhr

Shang-High Noon

Die chinesische Prinzessin Pei Pei wurde in den Wilden Westen entführt. Chon Wang, Palastwächter des Kaisers, sieht seinen Moment gekommen. Bereitwillig folgt er der Fährte der Erpresser nach Amerika. Dort bekomm...