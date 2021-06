Meister der Vielfalt

Endlich ist in Berlin klar, wie es in ballettöser Hinsicht weitergeht. Nach eineinhalb Jahren der Ungewissheit wurde vergangene Woche bekannt, dass sich der Senat für Christian Spuck als neuen Ballettchef in spe entschied. Damit wird ein international bekannter, aus Deutschland stammender Künstler das Staatsballett Berlin ab der Saison 2023/24 leiten.

Spuck, 1969 in Marburg geboren, wurde an der Stuttgarter John-Cranko-Schule zum Tänzer ausgebildet. Erfahrungen als Bühnenkünstler sammelte er in kleinen, modernen Ensembles, dann setzte sich sein choreographisches Talent durch. Berühmt wurde er als Hauschoreograph vom Stuttgarter Ballett. Ein Glanzstück entstand nach Georg Büchners Komödie »Leonce und Lena«. Aber auch tragische Stoffe beherrscht Spuck, der mit tänzerischen Mitteln eine fulminante »Anna Karenina« nach Leo Tolstoi und eine anrührende »Messa da Requiem« zu Verdis Musik inszenierte.

Den Prix Benois de la Danse, den »Oscar des Ballett«, der alljäh...