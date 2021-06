Zum Inhalt dieser Ausgabe | »Durchimpfung gewährleistet größten Schutz« Das deutsche Olympiateam bereitet sich intensiv auf die Spiele in Tokio inmitten der Coronakrise vor. Ein Gespräch mit Bernd Wolfarth Andreas Müller Wird eine komplett durchgeimpfte deutsche Olympiamannschaft zu den Spielen vom 23. Juli bis 8. August nach Tokio reisen? Die genaue Übersicht werden wir erst haben, nachdem vom Deutschen Olympischen Sportbund am 5. Juli die letzten Olympianominierungen vorgenommen wurden. Ich gehe davon aus, dass mehr als 90 Prozent aller Personen vollständig geimpft sein werden, die zur deutschen Olympiamannschaft gehören. Das würde sich ungefähr mit dem Ergebnis einer Umfrage aus dem Frühjahr decken. Damals hatten 92 Prozent aller potentiellen Tokio-Starter ihre Impfbereitschaft erklärt. Das Internationale Olympische Komitee fordert den Impfnachweis übrigens nicht zwingend ein, sondern stellt diese Entscheidung den Teilnehmern frei. Ich gehe davon aus, dass etwa drei Viertel aller in Tokio akkreditierten Personen geimpft sein werden. Laut einer Mitteilung aus dem für Spitzensport zuständigen Bundesministerium des Inneren konnten sich Sportler, Trainer und Betreuer, die vo...

