»Ha, stell dir vor, Maxi, ich hab’ letztens wen getroffen, der meinte, Maxi Wunder kann gar nicht kochen!« Wie ich das hasse, wenn Roswitha ihre »Ätschibätschi«-Laune an mir ab­reagiert. »Wer denn?« frage ich so gelassen wie möglich. »Kenn’ ich nicht. Aber der war in Begleitung. Und alle haben gelacht!«

Ach, haben sie das? Dann will ich ihre Freude vollkommen machen mit einem Spezialrezept aus Frankreich:

»Erst mach’ man stinkend faules Wasser heiß, verkoch’ darin ’nen halb verwesten Köter mit Pisse, Krüppelkrätze, Nuttenschweiß, gelöschtem Kalk, Arsenik und Salpeter. Zwei Prisen gelben Schwefels rührt man später rein, damit die Brühe kräftig mieft, ein Fötzchen, das von frischem Tripper trieft, recht fein gehackt, mit Fuchs und Dachsengalle. Und wenn dann dieser Sud schön sämig sieft, leg’ man hinein die Zungen der Verleumder – alle!

Den Ausfluss einer geilen kranken Geiß rühr’ man hinzu und dampfend etwas später zwei volle Kübel siedend heißen Bleis. Herna...