¡Viva Cuba socialista: Unblock Cuba!

Die Bereitschaft war unerwartet groß, der US-Blockade etwas entgegenzusetzen. Seit mittlerweile mehr als sechs Jahrzehnten schränkt die Wirtschafts-, Handels- und Finanzblockade das Leben und Handeln der Menschen auf Kuba brutal ein. Untrennbar mit dem Widerstand gegen die imperialistische Zwangspolitik Washingtons verbunden ist der Wille, das zu verteidigen, was mit der Moncada-Erstürmung 1953 begann und mit der Revolution 1959 gelang: den kubanischen Sozialismus.

Über 100 Gruppen der Kuba-Solidarität, Medien und Parteien bzw. Parteigruppen sowie Einzelpersonen beteiligten sich an der von junge Welt mitinitiierten Aktion »Unblock Cuba!«, um die illegale und medial weitgehend verschwiegene Blockade zu thematisieren und den Druck auf die US- und die europäischen Regierungen zu verstärken. Bereits zum zweiten Mal durchgeführt und durch Spenden ermöglicht, gelang in diesem Jahr erstmals ein breiteres und internationalistischeres Bündnis, das seine...