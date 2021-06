»Vertrauensbildende Maßnahmen könnten sehr hilfreich sein«

Wie verliefen Ihre Wege, bevor Sie eine diploma­tische Laufbahn ein­schlugen?

Für mich als typische »Arbeitertochter vom Lande« in einer Familie von Nichtakademikern war es normal, nach Abschluss der »Volksschule«, so hieß das damals, mit 14 ­Jahren eine Lehre zu beginnen. Ich absolvierte eine Lehre zur Industriekauffrau, aber ich lernte zusätzlich Fremdsprachen, weil ich einmal im Ausland leben und arbeiten wollte. Und weil das Lernen Spaß machte, bereitete ich mich neben meiner Berufstätigkeit durch Fernkurse auf das Abitur vor, um danach an der Universität Münster Volkswirtschaftslehre zu studieren. Als ich eines Tages auf Informationen zum Thema »Berufsbild Diplomat« stieß, war mir sofort klar, dass dies der Beruf ist, den ich unbedingt ergreifen wollte.

Sie wurden die erste Botschafterin der Bundesrepublik Deutschland in der Demokratischen Volksrepublik Korea, besser bekannt als Nordkorea. Wie kam es dazu und überhaupt zur Aufnahme diplomatischer Bezie...