Gegründet 1947 Sa. / So., 26. / 27. Juni 2021, Nr. 145

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Lost in DDR Stefan Danzigers Trip nach 1989 Stefan Danziger, ein ostdeutscher Stand-up-Comedian und früherer Berliner Stadtführer, bereist das Land, das früher mal DDR hieß. Der Witz, wenn er denn einer ist: Er reist mit einem Westreiseführer von 1989. Sein Trip führt ihn nach Berlin und Potsdam, nach Rostock und an die Ostsee. Danziger geht es um den Blick auf eine inzwischen vergangene Welt. D 2020. 3sat, Sa., 19.20 Uhr Gesucht: Der Soundtrack der Antike In den letzten Jahrzehnten hat sich die Musikarchäologie faszinierend weiterentwickelt. Die Dokumentation begibt sich auf eine Reise zu den Stätten von Delphi und Pompeji sowie zu den ägyptischen Tempeln von Dendera. F 2021. Arte, Sa., 21.10 Uhr Aushilfsgangster Der Anlagebetrüger Arthur Sha...

Artikel-Länge: 2325 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen