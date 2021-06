Betrugsvorwürfe und Putschaufrufe

Das Ringen um die Präsidentschaft in Peru geht weiter. Fast drei Wochen ist es her, dass die Mehrheit der Peruanerinnen und Peruaner in einer Stichwahl am 6. Juni für den Linkskandidaten Pedro Castillo gestimmt hatte. Dessen Wahlsieg wurde in der internationalen Presse und auch von einigen Staatsoberhäuptern längst anerkannt. Innerhalb Perus setzt sich die Rechte allerdings weiterhin mit allen Mitteln gegen das Ergebnis zur Wehr.

Am Dienstag vergangener Woche war die Stimmauszählung abgeschlossen worden. Laut vorläufigem Endergebnis erhielt Castillo 44.058 Stimmen mehr als seine Kontrahentin, die Diktatorentochter Keiko Fujimori. Fujimori akzeptiert das Ergebnis nicht und sieht den Grund für ihre Niederlage in einem systematischen Wahlbetrug. Bereits wenige Tage nach der Wahl hatte sie deshalb angekündigt, Hunderttausende Stimmen aus dem andinen Hochland, das mehrheitlich für den Kandidaten der marxistischen Partei Perú Libre (»Freies Peru«) gestimmt hatte...