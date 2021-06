Gegründet 1947 Sa. / So., 26. / 27. Juni 2021, Nr. 145

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Ein Stück näher an der Realität US-Sondergesandter für Jemen bezeichnet Ansarollah als »legitimen Akteur« Wiebke Diehl Es ist ein leises Eingeständnis der längst offensichtlichen Niederlage: Wie Reuters am Mittwoch berichtete, hat der US-Sondergesandte der Regierung von Joseph Biden für den Jemen, Timothy Lenderking, die große Teile des Landes beherrschenden Ansarollah (»Huthis«) erstmals als »legitimen Akteur« und »eine Gruppe, die erhebliche Gewinne erzielt hat«, anerkannt. Man müsse »mit Realitäten umgehen, die vor Ort existieren«, umschrieb Lenderking im Rahmen eines vom Nationalrat für US-arabische Beziehungen abgehaltenen Webinars den Umstand, dass die Koalition unter Führung Saudi-Arabiens den über sechsjährigen, von den USA bis heute unterstütz...

Artikel-Länge: 2019 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen