»Gerade die Älteren strahlen Kraft aus«

Ihr Dokumentarfilm »Gendernauts« (1999) zeigt Avantgardekünstler und Intellektuelle in San Francisco, die sich dem Schema binärer Geschlechtsidentitäten entziehen. Ihr Film »Genderation« (2021) porträtiert die damaligen Teilnehmenden erneut. Worum ging es Ihnen?

Eine Hauptprotagonistin meines Films ist die Stadt San Francisco selbst. Bis Anfang der 2000er war sie wie ein Mekka für Queers, mit vielen Orten, wo sich die Szene treffen konnte. Dann kamen hochbezahlte Techworker aus den Hauptquartieren von Google, Facebook, etc. im Silicon Valley. Sie begannen, die Immobilien der Stadt aufzukaufen. Mieten und Lebenshaltungskosten schossen derart in die Höhe, dass sich queere Communities das Leben in der Stadt kaum mehr leisten konnten. Ihr kreatives und soziales Leben wurde stark beeinträchtigt. Die Gentrifizierung drängte viele aus der Stadt heraus. Das sollte auch den Europäern eine Warnung sein.

Hat das die Szene politisiert?

Nicht unbedingt. Stafford wohnte ...