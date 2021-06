Aschenbrödels Wendehammer

Ab Juli wird es ernst auf der Märchenwiese: Dann wird der Müll der Anwohner entsorgt. Vorher war das in Leipzigs Süden nicht immer der Fall. Das Problem: Die Siedlung »An der Märchenwiese« stammt aus den 30er Jahren. Bei all der Aufbaustimmung hat man damals daran zu denken vergessen, dass eines schönen Tages die Müllabfuhr mit Fahrzeugen von 26 Tonnen Eigengewicht und einer Durchfahrtsbreite von dreieinhalb Metern anrücken würde.

Bislang lief es im Froschkönigweg und drum herum so: Die Anwohner stellten ihre Tonnen und Säcke raus und fuhren zur Arbeit. Bevor die Müllabfuhr anrückte, parkten dummerweise die Lehrer der benachbarten Schulen und andere Berufspendler die Wege in der Siedlung zu. Die Müllabfuhr kam nicht durch, weil die Fahrbahn eben vor-automobile Maße hat. An ruhigen Tagen holten sie die Kollegen vom Ordnungsamt, die den Abschleppdienst orderten. An stressigen Tagen fuhr die Müllabfuhr einfach die Hauptstraße en...