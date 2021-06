Freiheit der Ausgebeuteten

Mehr als 2.000 Euro Eigenanteil pro Monat für einen Platz im Pflegeheim – das können sich viele nicht leisten. Deshalb florieren Agenturen, die dubiose Angebote à la »24-Stunden-Pflege« verkaufen. Nun befasste sich das Bundesarbeitsgericht mit dem Fall einer bulgarischen Pflegekraft, die einen Arbeitsvertrag über 30 Wochenstunden zu einem Monatslohn von 1.560 Euro unterschrieben hatte. Faktisch arbeitete sie 24 Stunden pro Tag an sieben Tagen die Woche. Sie wohnte bei der pflegebedürftigen 90jährigen Frau und übernahm sämtliche Aufgaben allein.

Hätte sie ja nicht machen müssen, so das Argument der Agentur. Nach 30 Wochenstunden die Beine hochlegen und fertig. Die Pflegerin hätte also mit der Pflegebedürftigen zusammenwohnen, ihr aber in den restlichen 132 Stunden jegliche Hilfe verweigern sollen. Unre...