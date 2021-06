Zum Inhalt dieser Ausgabe | Intransparent und unfair Weiterer Prozess gegen Lagerbewohner in Griechenland. Kritik an Unregelmäßigkeiten Tina Korndörfer, Mytilini Nachdem wegen der Zerstörung des berüchtigten Lagers Moria auf der griechischen Insel Lesbos durch mehrere Brände bereits vor zwei Wochen vier jugendliche Geflüchtete zu langen Haftstrafen verurteilt wurden, hat am Dienstag und Mittwoch ein weiterer Prozess gegen 15 ehemalige Bewohner des Camps Vial auf Chios mit ähnlichen Vorwürfen begonnen. In beiden Verfahren kritisieren Prozessbeobachtende extreme Unregelmäßigkeiten. Bereits Ostern 2020 brannte das Lager Vial auf Chios nach Protesten der Bewohner. Anlass für die Wut der Menschen war der ungeklärte Tod einer 46jährigen Frau nach negativem Covid-Test und einem Klinikaufenthalt. 15 jungen damaligen Campbewohnern wurde nun diese Woche in Mytilini auf Lesbos der Prozess gemacht, ihnen wurde unter anderem Brandstiftung vorgeworfen. Dabei ähnelt das Verfahren gegen die sogenannten Vial 15 dem gegen die »Moria 6«, das sich auf ähnliche Vorwürfe zu dem Brand im Lager Moria im September 2020 gestützt hatte. Im Fa...

Artikel-Länge: 4046 Zeichen

