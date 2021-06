Illusion Großreich

Der nachfolgende Text ist die gekürzte Fassung eines Vortrags, den Manfred Weißbecker am 22. und 23. Juni in Pfaffenhofen und in Nürnberg gehalten hat. Wir danken dem Referenten für die freundliche Genehmigung zum Abdruck. (jW)

In den Vorbereitungen auf den 22. Juni 1941 ging es den Nazis um das große Ziel, einen kontinental geschlossenen und von Deutschlands Eliten beherrschten Großwirtschaftsraum fast bis zum Ural schaffen zu wollen. Hitler hatte dies am 3. Februar 1933 vor den Befehlshabern von Reichswehr und Reichsmarine knapp, aber eindeutig benannt: »Eroberung neuen Lebensraums im Osten und dessen rücksichtslose Germanisierung.« Zumindest das Militär wusste: Ein Krieg soll geführt werden.

Den begann Deutschland sechs Jahre später, und nach den militärischen Siegen über Polen, Frankreich usw. beherrschten die Faschisten Europa zwischen Bug und Atlantik, Narvik und Kreta. Mitte 1940 standen sie im Zenit ihrer Macht. Große Teile der politischen, militär...