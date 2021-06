»Was kann es Schöneres geben als Kinderlachen«

Der Märchenwald ist ein Erlebnispark in Saalburg an der Bleilochtalsperre. Gut versteckt im vom Borkenkäfer in den vergangenen zwei Jahren ramponierten Grün des Thüringer Waldes, bietet er Kindern eine Traumwelt. Was war Ihre Motivation, im März 2019 den Märchenwald zu erwerben?

Ich bin in Schloss Burgk, quasi in Spuckweite zum Märchenwald groß geworden. Ich liebe die Landschaft, es ist meine Heimat. Hier muss man sich einfach wohlfühlen.

Gerade in Thüringen hat die böse Tante Corona in den letzten Monaten besonders gewütet.

Es war eine schwierige Zeit für alle Menschen. Wir hatten das nötige Durchhaltevermögen, der Märchenwald ist eine Freiluftanlage und besitzt ein Tiergehege u. a. mit Ziegen und Damhirschen. Deshalb dürfen wir seit Anfang Mai wieder Besucher empfangen, unter strenger Einhaltung der Coronaregeln. Trotzdem eineinhalb Monate später als üblich, der Verlust ist auch für 2021 programmiert. Aber die Freude über die Wiedereröffnung überwiegt. En...