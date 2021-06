Marode Kommunen

Die Gewerkschaft Verdi und der Deutsche Städte- und Gemeindebund (DStGB) fordern gemeinsam eine Entlastung der Kommunen. Durch die Folgen der Coronapandemie und Altschulden seien Investitionen in die Zukunft gefährdet, hieß es am Dienstag in der Veranstaltung »Daseinsvorsorge stärken – kommunale Finanzen sichern«. Deshalb sprachen sich beide für einen Rettungsschirm von mindestens 130 Milliarden Euro für die Jahre 2021 und 2022 aus, um die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie aufzufangen.

So solle der Bund Sozialausgaben, die in Bundesgesetzen geregelt sind, für die Kommunen übernehmen. Zudem sollten Bund und Länder die Einnahmeausfälle aus der Gewerbesteuer kompensieren. Auch die Verbände fordern, Förderprogramme wie etwa für die Bewältigung des Klimawandels und die Digitalisierung einfacher zugänglich zu machen sowie eine gesetzliche Altschuldenregelung einzuführen.

Die Lage der Kommunalhaushalte sei prekär: Fast drei Viertel aller Gemeinden erwarteten de...